Nos dias 12, 13 e 14 de novembro, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) reunirá, na unidade de Campo Grande, reitores de 46 Instituições de Ensino Superior (IES) durante o 63º Fórum da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (Abruem).

A cerimônia de abertura do evento será na segunda-feira (12), às 20h, no Auditório da Unidade da UEMS em Campo Grande. A programação da terça (13) e da quarta-feira (14), que contará com palestras e mesas-redondas, será realizada no Hotel Novotel.

Esta será a primeira vez que o MS sediará o Fórum. O Reitor da UEMS, Fábio Edir dos Santos Costa, destaca a importância do evento. “A Educação Superior passa por um momento de reflexão, diante de um cenário político, principalmente no que diz respeito à escolha dos nossos dirigentes, tanto no Poder Legislativo, quanto no Poder Executivo. Vimos, em alguns momentos, a autonomia universitária sendo questionada, até mesmo pelo poder Judiciário. Isso nos traz a discussão sobre o papel das universidades públicas para a sociedade. Por isso, um evento como esse é tão importante”, destacou.

Durante o Fórum, os gestores debaterão temas comuns às Universidades Estaduais e Municipais, como os desafios para o avanço da ciência, da tecnologia e da inovação, para a implantação e manutenção de cursos de graduação e pós-graduação, para mobilidade e internacionalização, para o fortalecimento da Educação a Distância (EaD), para os Hospitais de Ensino, os projetos de extensão e a valorização das Instituições.

A Abruem é uma das mais importantes associações do Ensino Superior, e a interiorização do Ensino Superior está entre as suas principais bandeiras em decorrência da enorme capilaridade dos campi universitários e polos de EaD, além de e outras estruturas mantidas pelas IES.

A UEMS completará 25 anos no dia 20 de dezembro. Atualmente, a Instituição é a mais presente em Mato Grosso do Sul, com 15 Unidades Universitárias, além de outros sete polos de EaD.