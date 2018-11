Cerca de 4 milhões e 200 mil jovens estudantes brasileiros participam, neste domingo (11), da segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que garante acesso a universidades públicas de todo o país.

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), informou nesta sexta-feira (9), que os quase dois mil estudantes das cidades de Franca, em São Paulo, e Porto Nacional, em Tocantins, que foram afetados por interrupção de energia elétrica durante a aplicação da primeira etapa da prova no dia 4 de novembro, não devem faltar ao segundo dia de prova.

Todos devem comparecer neste domingo e poderão refazer o exame de Linguagens, Redação e Ciências Humanas no dia 11 de dezembro.

Neste domingo, serão testados os conhecimentos em ciências da natureza e suas tecnologias e em matemática e suas tecnologias. O conteúdo cobrado é equivalente à biologia, química, física e matemática.

Serão 90 perguntas e cinco horas de prova. Como o horário de verão está em vigor, a recomendação do Ministério da Educação é que os candidatos ajustem seus relógios para o horário de Brasília. E, de acordo com o horário de Brasília, os portões abrem ao meio-dia e fecham uma da tarde. A prova começa a uma e meia.

Assim, por causa do fuso e do horário de verão, em 13 cidades do Amazonas e no Acre, os portões serão fechados, no horário local, às 10 horas da manhã.

As regras são as mesmas do primeiro dia de prova. Todos os alunos devem levar um documento de identificação original com foto, caneta esferográfica de tinta preta e fabricada em material transparente. Para evitar transtornos, a dica é levar mais de uma caneta.

Outra dica é checar com antecedência se não existem mudanças no trânsito que possam atrapalhar a chegada ao local da prova.

s gabaritos das provas serão divulgados no dia 14 de novembro, e os resultados oficiais do Enem estarão disponíveis em 17 de janeiro de 2019.