A universidade publicou edital de retificação com a alteração das datas

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) retificou o edital nº 95/2018 para a seleção e cadastro de reserva para professores docentes da área de geografia econômica para o campus de Campo Grande.

O período de inscrições foi alterado para até esta terça-feira (7). A homologação das inscrições será divulgada em 15 de agosto, outras datas também foram alteradas e podem ser conferidas no link.

Os salários vão de R$ 1.191,63 a R$ 8.698,87, com jornadas de 20h a 40h semanais, a prova didática e a avaliação de títulos, estão previstas para 20 a 22 de agosto de 2018.