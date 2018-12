Quem pretende crescer profissionalmente em 2019 tem nos cursos de qualificação profissional uma opção para dar início a esse objetivo. O Senac Campo Grande oferece opções variadas em janeiro para quem busca formação na área de informática. Entre as oportunidades, está o curso de Excel Avançado, com início dia 08 de janeiro, com carga horária de 40 horas/aula.

O curso capacita o aluno para criar planilhas, partindo da análise de necessidades específicas, buscando otimizar importação e consultas à base de dados, elaboração de relatórios, visando agilizar os processos de trabalho. As aulas serão realizadas no período noturno.

Quem ainda não conhece a ferramenta tem o curso Excel Básico, com carga horária de 30 horas/aula e início dia 09 de janeiro. O curso possibilita ao participante o primeiro contato com uma planilha eletrônica, agregando informações básicas de cálculos com fórmulas e aplicação de funções.

Com o objetivo de apresentar técnicas básicas de fotografia mobile, utilização de aplicativos e ferramentas de captura, edição e compartilhamento de imagens, além da montagem de um portfólio virtual, a unidade oferece o curso Fotografia com Celular: Promova seu Negócio do Varejo nas Redes Sociais. As aulas serão realizadas nos dias 14 e 15 de janeiro. Para participar o aluno precisa possuir um celular (smartphone) ou tablet com sistema operacional Android (4.4 ou superior) ou IOS (iPhone ou iPad).

Autocad 2D - Com início no dia 16 de janeiro, o curso oferece, entre outras oportunidades, o aperfeiçoamento dos conhecimentos e oportuniza o desenvolvimento de habilidades para utilizar o programa Autocad na elaboração – com precisão - de desenhos técnicos em duas dimensões. Para fazer o curso é preciso ter concluído o 7º ano do ensino fundamental, além de ter finalizado o curso de Informática Básica e de Desenho Técnico (ou possuir conhecimentos equivalentes).