A oferta é do Senai MS

O Senai passará a oferecer desconto de 30% em todos os cursos, de qualquer modalidade, aos membros, servidores e terceirizados do Ministério Público Estadual (MPE). O anúncio foi feito na sexta-feira (26) durante a assinatura dos Termos de Parcerias de Soluções Educacionais em evento realizado na Procuradoria Geral de Justiça, em Campo Grande (MS), em alusão ao Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro.

Segundo o diretor-regional do Senai, Rodolpho Caesar Mangialardo, foram assinados dois termos, sendo um de interesse individual, com descontos para servidores e dependentes, e outro de interesse institucional, com descontos na indicação se servidores nos cursos para contratação de turma exclusiva.

“Acredito que o Senai tem obrigação de estar presente em qualquer ação que traga benefícios para a comunidade. Avalio como de extrema importância essa oportunidade de poder auxiliar a Escola Superior do Ministério Público”, afirmou Rodolpho Mangialardo.

O procurador-geral de Justiça Paulo Cezar dos Passos parabenizou os servidores pelo Dia do Servidor e destacou que a parceria com o Senai é um presente para todos.

Já para a procuradora de Justiça Jaceguara Dantas da Silva, que também é diretora-geral da Escola Superior do Ministério Público Estadual, a cooperação entre Senai e MPE vai proporcionar o desenvolvimento humano e profissional dos servidores. “Estamos muito agradecidos pelo Senai nos abrir as portas para que possamos fazer cursos que agreguem na nossa formação, contribuindo para o nosso aperfeiçoamento profissional. Aproveito ainda para adiantar que temos intenção de estreitar nosso relacionamento com a Fiems e trazer novas parcerias que beneficiem a todos”, finalizou.