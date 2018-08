A TV Educativa (TVE), terá novo canal de educação com sistema digital em Mato Grosso do Sul. Na última quinta-feira (2), o governador do estado, Reinaldo Azambuja (PSDB), esteve na sede da televisão para uma vistoria técnica das instalações dos equipamentos que vão garantir a migração da estrutura analógica para a digital.

Além da melhor qualidade do sinal, a mudança abre caminho para transformar a emissora em um novo canal de educação à distância, nos moldes do que já faz a TV Cultura com a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

A migração do sistema começa no dia 14 de agosto em Campo Grande, Terenos e Grande Dourados.

“Sair do sistema analógico para o digital não só vai universalizar o acesso à produção da TVE Cultura, como impõe a manutenção e melhoria da qualidade da programação. Além disso, abre a possibilidade de criarmos um novo canal de educação usando a televisão, ajudando na formação e qualificação de profissionais por meio da multiprogramação”, destacou Reinaldo.

Além do governador do estado, também participaram da vistoria, o secretário estadual de Cultura e Cidadania, Athayde Nery e o diretor-presidente da Fundação Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa de Mato Grosso do Sul (Fertel), Bosco Martins.