Será realizado no dia 18 de outubro, um “Aulão” preparatório para o Enem, o projeto acontecerá na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), e será totalmente gratuito.

A aula será realizada no auditório da UEMS, em Campo Grande, que fica localizado na Av. Dom Antônio Barbosa, nº 4155, Vila Santo Amaro. As pessoas que quiserem se preparar melhor para enfrentar o Enem, pode realizar as inscrições pelo link (Inscrição para Aulão Pró-ENEM UEMS).

Podem participar o evento do Aulão Enem, alunos da Rede Pública ou Privada. Professores e coordenadores podem inscrever suas turmas inteiras.

As aulas começará das 13hs ás 17hs (Horário Local). A entrada é 1 kg de alimento não perecível (levar no dia do evento). Estar munido de papel e caneta para anotações.