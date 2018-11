18 estudantes e professores de Engenharias Civil, Elétrica, Mecânica, de Produção e de Controle e Automação do Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande estão representando o MS no maior desafio universitário de aeronáutica do país, a SAE Brasil AeroDesign, que acontece em São José dos Campos- SP até domingo, (4). Eles construíram uma aeronave não tripulada e rádio-controlada, e disputam uma boa colocação com outras 75 equipes brasileiras, na categoria regular.

Os trabalhos para chegar à competição nacional começaram ainda em 2017, quando criaram a equipe Hércules. Naquele ano, conquistaram o 13° lugar no torneio de acesso da SAE Brasil AeroDesign, sendo a única equipe sul-mato-grossense classificada para disputa principal de 2018. "Ano passado foram mais de 100 times inscritos e apenas 49 grupos cumpriram todos os requisitos e apenas 15 deles foram selecionados para o dia da competição dessa fase classificatória", relembra o capitão da equipe, Guilherme Souza Lopes, acadêmico do 8º semestre de Engenharia Mecânica.

Dividida em grupos, responsáveis pelas áreas de aerodinâmica, desempenho, estabilidade e controle, cargas e aeroelasticidade, estruturas e ensaio estruturais, projeto elétrico, marketing, finanças e construção. A equipe se reunia diariamente nos laboratórios de engenharia buscando planejar, projetar, construir e fazer voar um novo modelo da aeronave contemplando soluções criativas, inovadoras e multidisciplinares.

A equipe Hércules compete na categoria regular, em que os aviões deverão ter dimensões de cumprimento mais envergadura de até 3,50m. O time vencedor terá que criar a aeronave controlada por rádio mais leve e capaz de carregar o máximo de peso em uma missão de aproximadamente três minutos.

Organizado pela Seção Regional São José dos Campos da SAE BRASIL, o Projeto AeroDesign é um programa de fins educacionais que tem como principal objetivo propiciar a difusão e o intercâmbio de técnicas e conhecimentos de engenharia aeronáutica entre estudantes e futuros profissionais da engenharia da mobilidade, por meio de aplicações práticas e da competição entre equipes, formadas por estudantes de graduação e pós-graduação de Engenharia, Física e Tecnologia relacionada à mobilidade.