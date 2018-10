Veja quais temas podem ser cobrados pelo ENEM

Quem se prepara para realizar o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) sabe que precisa estar bem informado através do noticiário, uma vez que a prova tem como característica a exigência de repertório em diversas áreas do conhecimento.

Pensando nisso, Fábio Braz, consultor pedagógico do SAS, elencou possíveis temas de atualidades que podem ser cobrados pelo exame, com base nos principais acontecimentos no Brasil e no mundo durante 2018. Confira!

Temas como uma nova corrida espacial, reeleição de Maduro na Venezuela, a copa da pluralidade, apropriação de dados privados dos usuários pelo Facebook, surto de febre amarela, agrotóxicos ou defensivos: uma questão de perspectiva, vacinação enfrenta resistência, - empoderamento feminino, acirramento das políticas de imigração nos EUA, reaproximação entre as Coreias e mudança da embaixada dos EUA para Jerusalém podem ser cobrados na prova.

Por isso, todos que irão fazer a prova devem ficar atentos a assuntos da atualidade e ler sobre diversos conteúdos.