Azambuja fala do atual governo e de planos para um possível novo mandato

O governador de Mato Grosso do Sul e candidato à reeleição, Reinaldo Azambuja (PSDB), finaliza a série de entrevistas com os candidatos ao Governo do Estado, realizadas pelo JD1 Notícias.

Reinaldo discorreu sobre denúncias, acusações midiáticas, regularidade administrativa, pacificação no campo e apresentou propostas para o estado, em caso de uma eventual reeleição.

O candidato tucano afirmou ainda que a Caravana da Saúde continuará “enquanto existir um único paciente na fila de espera por uma cirurgia eletiva”.

Confira a entrevista na íntegra: