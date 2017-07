Entrevista com juíza federal e pastora Tânia Tereza Medeiros de Carvalho - Por Gisele Romeiro

Minha entrevistada desta semana é a Juíza Federal e Pastora, Tânia Tereza Medeiros de Carvalho, esposa do Pastor Otto, residente em Resende –RJ.

De catadora de lixo à Juíza Federal, uma história de vida que nos faz entender que o sobrenatural de Deus quando chega na vida de uma pessoa deixa marcas incríveis de cuidado do eterno e incomparável amor de Deus . Natural de Aquidauana-Ms, onde viveu ate 14 anos de idade, quando conheceu seu esposo teve um encontro genuíno com o Mestre Jesus.

Tânia Tereza e uma mulher de fibra, guerreira conectada com o mundo e de uma inteligência fenomenal ,assistindo suas pregações no youtube fiquei maravilhada com o que Deus faz quando entra na vida de uma mulher e um homem e tremendo expressa uma meiguice encantadora , que faz todos quererem abraça-la .Veja um pouco de sua vida. Maiores detalhes http://www.youtube.com/watch?v=cfR6EoBPVP4

Palavras da Pastora Tânia Tereza Medeiros de Carvalho

A minha maior alegria em falar dessa história é testemunhar do que Deus pode fazer por uma pessoa. Eu sou um exemplo vivo de que Deus realmente muda a nossa sorte.

A menina Tânia vivia em uma família disfuncional, tinha exemplos domésticos de promiscuidade e vícios, não recebia os cuidados e a proteção dos pais que normalmente constroem um comportamento seguro, não tinha exemplos valores morais. Enfim, em sua vida de criança e até sua adolescência, acumulou todos fatores que deveriam construir uma história de fracasso.

Entretanto, a partir do momento que se entregou Àquele que tem sobre si a unção que transforma o pranto em alegria, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, que salva, cura e liberta, ela começou uma nova vida, agora vida abundante.

Minha história não é apenas uma história de superação. É uma história de milagre!

Um sonho a ser construído: Ensinar nos cinco continentes os que Deus tem me revelado em Sua Palavra.

Um sonho realizado: Dedicar tempo integral para o cumprimento de meu chamado

O que mais me agrada dentro de meu ministério é ser instrumento de Deus para restauração de famílias.

RESUMO DE SUA VIDA

Nunca foi um exemplo de historia de amor o casamento de seus pais , pois, como naquele tempo era possível, casaram-se por meio de procuração, ou seja, alguém reuniu os nomes, dirigiu-se a um cartório e casou-os. Lembrando que, por coincidência, tanto a ex-namorada do pai quanto o ex-namorado da mãe haviam se suicidado. O pai tinha o hábito de sumir, desaparecer e passar vários meses fora de casa, em companhia de prostitutas e sem dar a devida atenção ao lar nem aos filhos. Tânia teve um irmão quatro anos mais novo que ela. Este irmão foi um motivo maior em acreditar que estava tudo bem, nunca foi incentivada a estudar. Seus pais eram omissos em todos os aspectos, inclusive na área da educação. Ela estudava numa escola pública e passou por grandes humilhações quando criança na própria escola. Um dia desistiu dos estudos, pois todos não queriam se aproximar dela e muito menos ser amiga ela recebia bule das crianças inclusive da professora. Desta muito pequena era obrigado ir à farmácia para buscar um remédio fortíssimo o qual sua mãe se drogava e isto foi pela vida inteira, nesta época teve uma tentativa de estrupo ainda muito pequena com 9 anos pelo farmacêutico que dava o remédio para a mãe todo mês e isto lhe trouxe grande revolta pois sua própria mãe não acreditava que ela realmente foi estuprada achou que a filha não queria ir na farmácia para pegar o remédio que a drogava. Neste momento, surge uma ideia nada oportuna: ela pensa em suicidar-se. Se jogando da ponte do rio Aquidauana, uma força maior não deixou ela fazer tal coisa.A situação financeira era tão difícil, que decidiu sair do comodismo e buscar alguns trocados para melhorar de vida e poder, como toda criança ela queria tomar um sorvete, brincar em parques de diversão, chupar pirulitos, comer algodão doce, suspiros, etc...

Um dia teve uma grande ideia em vender garrafas usadas. Só que tinha um porém: Ela 'furtava' as garrafas pelos fundos do depósito e revendia as ditas garrafas pela entrada principal do mesmo estabelecimento. Obstinada, decidiu virar catadora de resíduos, de lixo. Gostava de catar ferro velho e revende-los num comércio da localidade. Isto lhes rendia alguns trocadinhos. No entanto, por força do ofício e despreparo, a criança fora vitimada e contaminada por muitas verminoses. Ela tinha um barrigão! Era o reflexo da contaminação dos mais variados parasitas e verminoses adquiridas no trabalho infantil que desempenhara para sobreviver.

Um episódio marcante na vida nada normal de Tânia, foi quando, ela carregou seu Um dia, escuta uma conversa de seu pai com sua mãe dizendo que iriam mudar de cidade. Chegando na nova cidade, Tânia conhece uma adolescente que a convida para a ceia de Natal em sua casa. Note-se, que Tânia nunca soubera o que era ceia natalina, vez que na família desajustada que fora criada, nunca fizeram tal evento. Ela arrumou-se e foi juntamente com o irmão que nesta época já tinha 10 aninhos.

Tania começou a observar , que realmente era um modelo de família. Viu o pai beijando a mãe, os filhos abraçados aos pais, o vínculo de afetividade que prevalecia no seio daquela entidade familiar, e, revoltada, resolveu sair daquele recinto que nada tinha a ver com sua realidade de vida. Seu mano permaneceu na festa. Ele estava adorando ver tudo aquilo!Ao retornar para casa escuta o som de pessoas conversando, interagindo. Ficou feliz, pois pensou: Meus pais estão conversando! No seu quarto e esbarra com o pai mantendo relações sexuais com uma prostituta em sua cama.

Desorientada, possessa de raiva e vergonha, corre à cozinha, pega um facão e resolver matar seu genitor. A vizinhança intervém. A prostituta foge. Em um ímpeto, domada pelo desespero, corta os próprios pulsos. Mais uma vez, ela queria morrer, mas é acudida pela dona da casa que tinha sentido sua falta e levado de volta seu irmãozinho. A bondosa senhora carrega-a para um hospital para costurar as feridas exteriores da adolescente, pois as interiores eram de cunho espiritual e só Deus poderia saná-las. Percebam: a nova cidade já sabia da história da família desajustada que viera se instalar ali. Cogitando, idealizando uma forma de vingar-se de seu pai, ela pensa: Ora, se ele gosta tanto assim de prostitutas, que tal ele ter uma dentro da sua própria casa? Decide, assim, ser prostituta!Seus planos incluem iniciar sua 'carreira' mantendo relações sexuais com os colegas de trabalho do seu pai e depois com até metade dos homens daquela região. - Eu preciso envergonhar meu pai! Pensava a irreverente e revoltada adolescente que tornou-se.

Era 28 de dezembro, embebeda-se, dirige-se à república onde ficavam acomodados os funcionários do banco que eram transferidos para a cidade, entra no quarto do estabelecimento, e, para sua surpresa, num cômodo que comumente era utilizado por 4, 5 homens, estava apenas um único rapaz e ainda assim, dormindo um profundo e reparador sono. Ela chorando de forma compulsiva, começa a desabotoar os botões da sua blusa, findando por acordar aquele jovem.

Ao presenciar aquela cena, o rapaz, ainda atordoado pela forma repentina com que despertara, repreende-a de forma veemente e ordena: Feche já sua blusa, menina! Todos da cidade já conhecemos a história da sua família! Você está bêbada! Não façais tal coisa consigo mesma! Não trilhe caminhos errantes, pois Deus te ama!

Continuou: Vamos, vou te deixar na tua casa e quando você estiver sóbria, por 4 meses de conversas diárias, o jovem que vinha de uma família cristã, alicerçada pelos princípios bíblicos, ela teve um encontro com Jesus Cristo e começa a seguir os passos do bom mestre. Dois anos após seu encontro com Cristo, ela se casa com este jovem que foi instrumento de Deus para leva-la a uma vida plena em caminhar com Cristo Jesus.

Seu esposo percebe o talento da esposa e diz: Que tal voltar a estudar, meu amor? Tânia hesita, afinal já tinham uma filha que ainda era um bebezinho.

Mesmo assim, acolhe a ideia do esposo e volta a estudar. Conclui o ensino fundamental, termina o ensino médio, e, contrariando as expectativas de algumas pessoas próximas que diziam que ela não iria conseguir, passa num concurso do Banco Central do Brasil que era destinado à concluintes do ensino médio.

Sua vida começa a mudar e, tudo .Mais uma vez, seu marido diz: Acho um desperdício você não ter um curso superior, meu amor! Tânia então, já inserida no Banco Central do Brasil, decide fazer o curso de Direito, mas seus recursos eram escassos e insuficientes para pagar uma faculdade privada, vez que seu irmão havia enlouquecido e sua mãe estava mais doente ainda e ela tinha obrigação de dividir metade de seus rendimentos para acudir, socorrer seus entes queridos.

Deus lhe deu dois filhos que eram fruto de um casamento sob o manto e proteção do Deus de Israel. Contrariando mais uma vez os prognósticos de um parente próximo de que ela não iria conseguir ser classificada numa universidade pública, a virtuosa Tânia tenta o vestibular na UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro) e passa no curso de Bacharel em Direito na primeira tentativa.

Após o término do curso de Direito, há concurso do Banco Central para Procuradoria do Banco. Foram disponibilizadas apenas 3 vagas à nível de Brasil. Tânia passa em 1º lugar no Rio de Janeiro.Num encontro à nível de Brasil promovido pelo Banco Central e que nossa guerreira participava, conheceu uma juíza pernambucana e ficaram horas conversando. Tânia ficou fascinada, 'encantada' com os pormenores da carreira da magistratura, em função dos relatos daquela juíza cristã que acabara de conhecer.

A juíza cristã narrou que orava diariamente antes de tomar qualquer atitude diante dos processos que estavam sob sua responsabilidade e que era muito interessante lutar pela justiça dos homens com fundamento e influência da justiça de Deus. Passados alguns meses, Tânia recebe em seu gabinete um envelope remetido pela juíza pernambucana que conhecera naquele encontro da Febraban que continha no seu interior o edital de um concurso de juiz Federal do Trabalho, com um cartão pessoal que fazia apenas a seguinte indagação: Por que não tentar?

Tânia, emocionada, invadida por pensamentos que, num rompante lhes traziam à memória toda a sua trajetória de vida, lembrou-se de onde veio e onde Deus já a havia colocado, acolheu, portanto, em seu coração prestar o concurso.

Desta feita, estudou, estudou, inscreveu-se e passou naquele concurso e fora empossada como Magistrada Federal. Desempenhou seu ofício com temor de Deus, desfrutou de uma vida tranquila, nobre, serena e sóbria diante de Deus e diante dos homens. Seus pais e seu irmão tiveram um encontro com Deus e seus pais já estão com o Senhor, seu irmão mora em Campo Grande MS .

Tânia, nunca esqueceu de onde veio e o que o Senhor fiz em sua vida. Sendo assim, às vésperas de ser promovida a Desembargadora, resolve, em prol do reino de Deus, optar por aposentar-se, seguir seu ministério de proclamar ao mundo o poder restaurador da Palavra de Deus e hoje é uma pastora aclamada pelo mundo todo. Tânia tem uma nova missão: Proclamar as boas novas da salvação, tratando, com embasamento da Palavra de Deus as dores existenciais das pessoas, mostrar que todos nós temos talentos e que somos como joias preciosas para o Criador e que para Deus nada é impossível.

RAIO X

Um ideal: chegar a 120 anos saudável e lúcida, para ensinar outras gerações.

Um livro: A bíblia - 66 livros.

Uma cor: Preto

Um lazer: Cinema

Um perfume: Carolina Herrera

Impossível viver sem JESUS

Um artista plástico: Graça Lacerda

Um estilo: Exuberante

Um Amor: Otto

Uma satisfação: Fazer novos amigos

Uma qualidade em uma mulher: Discrição

Uma qualidade em um homem: Sinceridade

Qual idéia de felicidade: Felicidade é construir uma vida com relacionamentos saudáveis, família unida e projetos alinhados com os desígnios de Deus.

O que seria uma tragédia: Ficar viúva

O que detesta: Injustiça

O que mais gosta: Vencer desafios

Um prato preferido: Churrasco de Picanha mal passada com vinagrete e mandioca.

Um defeito difícil de perdoar: Nao tenho dificuldade para perdoar sempre que algo me fere. O que mais me incomoda é a mentira. Mesmo assim perdôo.

O Lema de minha vida: "Em cima do salto e debaixo da unção" isso significa que posso ser espiritualmente usada por Deus e ser mulher com todos os adereços e brilhos que me agradam. O meu chamado não anula minha feminilidade.