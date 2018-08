A "Corrida do Facho" contará com 192 atletas neste ano em Campo Grande. O evento será realizado no domingo (26), na rua 13 de maio com a avenida Afonso Pena, a partir das 6h45. A competição acontece em comemoração aos 119 anos da capital. São 12 equipes femininas e nove equipes masculinas.

Para este ano, a novidade é a participação do grupo feminino, onde cada equipe terá sete participantes, sendo cinco atletas titulares e dois reservas. A equipe masculina terá 12 participantes, dez titulares e dois reservas.

A corredora e responsável pelo grupo feminino Kamikaze e Top Run, Neiba Yukime Ota Marinho, conta como formou a equipe. “Nossa equipe é formada por um grupo de amigas que treinam individualmente, temos laços familiares, somos descendentes de japonês, o que ajuda muito nas competições, estamos muito felizes em participar”, disse.

O evento é promovido pela prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp). A tradicional "Corrida do Facho" acontece desde a década de 1960 e participavam da corrida apenas unidades militares e somente a partir da década de 1970, a competição foi aberta a entidades civis, para a participação do público masculino.