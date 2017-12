2018 terá muito mais no esporte do que somente a Copa

Confira o que vai agitar o mundo do esporte no próximo ano

A chegada de 2018 carregará uma expectativa a mais para os fanáticos por esporte: é ano de Copa do Mundo. Pouco mais de cinco meses separam as festividades de Réveillon ao maior evento de futebol do planeta, cuja abertura, na Rússia, será em 14 de junho, com a seleção dos anfitriões encarando a Arábia Saudita, em Moscou. A final será dia 15 de julho.

Mas a próxima temporada esportiva não se resume ao Mundial de futebol. O calendário de competições para 2018 reserva grandes atrações até para quem gosta de frio, afinal tem Jogos Olímpicos de Inverno, em fevereiro. Será também um ano para rever Felipe Massa e outros ex-pilotos brasileiros de Fórmula 1 competindo em pistas nacionais.

O Uol Esportes destaca alguns eventos imperdíveis para usufruir neste novo ano que vai nascer.

Futebol Brasileiro

Por conta da Copa do Mundo, o já desgastante calendário do futebol nacional terá laço ainda mais apertado. Logo em janeiro, os estaduais, a Copa do Brasil e a Libertadores já estarão na ativa. O Brasileirão terá início em abril, mas irá parar entre junho e julho devido ao Mundial na Rússia.

No segundo semestre, além da final da Copa do Brasil, da definição do Brasileirão e de eventuais decisões continentais (Libertadores e Sul-Americana), o Brasil ainda poderá ter um representante no Mundial de Clubes, em dezembro.

Futebol Americano: Super Bowl 52

A 52ª edição da final da NFL, a liga profissional de futebol americano, será no US Bank Stadium, casa do Minnesota Vikings, no dia 4 de fevereiro. Atual campeão do Super Bowl, o New England Patriots de Tom Brady, um dos maiores quarterbacks da história e marido da modelo brasileira Gisele Bundchen, está no páreo por mais um título.

Um dos eventos esportivos mais assistidos do planeta, o Super Bowl também é famoso pelas atrações musicais no intervalo. Em 2018, o show ficará por conta do astro pop Justin Timberlake.

No tênis

A temporada de 2018 do tênis começa oficialmente no último dia de 2017, com o ATP 250 de Brisbane, um dos eventos que servem como aquecimento para o primeiro Grand Slam do ano, o Aberto da Austrália.

O evento em Melbourne, entre os dias 15 e 28 de janeiro, marcará o retorno de Serena Williams ao circuito. A americana, ex-número 1 do mundo, havia deixado as quadras para ser mãe - em setembro, nasceu a primeira filha da tenista, Alexis Olympia.

Líder do ranking mundial entre os duplistas, o brasileiro Marcelo Melo começa a defender na Austrália a sua soberania na modalidade ao lado do polonês Lukasz Kubot.

Anote na agenda também as datas dos três Grand Slams restantes: Roland Garros, na França (27 de maio a 10 de junho), Wimbledon, na Inglaterra (2 a 15 de julho) e US Open, nos Estados Unidos (27 de agosto a 9 de setembro).

Jogos Olimpicos de Inverno na Ásia

A cidade de PyeongChang, na Coreia do Sul, organizará a 23ª edição da Olimpíada das modalidades em gelo e neve, entre os dias 9 e 25 de fevereiro. Até o momento, dois brasileiros têm participação garantida no evento: a patinadora Isadora Williams e o esquiador Michel Macedo.

Para sorte de quem acompanhará os Jogos pela TV, a expectativa é de que seja a edição mais fria da competição em 20 anos, com a sensação térmica no dia da abertura podendo chegar a 14 graus negativos na escala Celsius.

Basquete

A seleção brasileira masculina de basquete seguirá em busca da classificação para o Mundial da China, em 2019 - o formato das eliminatórias foi alterado pela Fiba e aumentado em modelo semelhante às datas Fifa no futebol.

A equipe treinada pelo croata Aleksandar Petrovic enfrentará Colômbia (22 de fevereiro), Chile (25 de fevereiro), Venezuela (29 de junho) e Colômbia outra vez (2 de julho). Haverá datas também em setembro, novembro e dezembro.

O Brasil lidera o Grupo B das eliminatórias para o Mundial, com duas vitórias em duas partidas. O Mundial de 2019 será a única forma de classificação direta para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020.

E a seleção brasileira feminina? Bem, não obteve vaga para o Mundial da Espanha de 2018...

Fórmula 1

A temporada de 2018 da Fórmula 1 será a primeira desde 1970 sem brasileiros no grid. Mas não faltarão atrativos para acompanhar as 21 provas agendadas para o ano que vem, igualando recorde de GPs na categoria. A começar, o previsível duelo de tetracampeões entre Lewis Hamilton e Sebastian Vettel a partir da corrida de abertura, em Melbourne, na Austrália, dia 25 de março.

O calendário contará com o retorno de duas etapas tradicionais, na Alemanha e na França. O GP do Brasil será a penúltima prova da temporada, em 11 de dezembro.

Vôlei

As seleções brasileiras de vôlei terão agenda cheia a partir de maio, com as duas principais competições internacionais pela frente: o Campeonato Mundial e a Liga Mundial (a versão feminina, antes chamada de Grand Prix, receberá a mesma denominação do masculino a partir de 2018).

As primeiras a entrarem em quadra são as meninas, com o início da Liga em 15 de maio. As finais serão entre 27 de junho e 1º de julho - grupos e sedes ainda serão definidos pela Federação Internacional de Vôlei. O Mundial Feminino ocorrerá no Japão, de 29 de setembro a 20 de outubro - o Brasil buscará o inédito título da competição.

Já a seleção masculina disputará a Liga entre 25 de maio e 24 de junho, com finais entre 4 e 8 de julho. O Brasil é o maior vencedor da competição, com nove troféus, mas não a conquista desde 2010. O Mundial será entre 9 e 30 de setembro, na Bulgária e Itália - a equipe de Renan Dal Zotto é a atual vice-campeã.