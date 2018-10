A 2ª edição dos Jogos Radicais Urbanos acontece neste sábado (13), às 8h30, no Parque das Nações Indígenas. O evento que foi um sucesso em 2017, tem abrangência nacional e ocorre em alguns dos pontos turísticos mais belos e mais visitados da capital como o Parque das Nações Indígenas e o Parque Estadual do Prosa, que juntos, formam uma das maiores áreas verdes do município.

Com um aumento de 50 vagas, este ano a expectativa é reunir 850 atletas nas provas de Corrida de Trilha, Mountain Bike e Stand Up Paddle, incluindo a participação das crianças com as provas kids de Corrida de Trilha e Mountain Bike. A organização das equipes será feita pelas entidades esportivas que representam as modalidades no estado e no país.

Pensando na segurança dos atletas e público, ficarão à disposição nos dias do evento, médicos, bombeiros, equipes de segurança e toda uma infraestrutura preparada para garantir conforto e tranquilidade aos participantes. Para o público, além das competições, será separada área de brinquedoteca para crianças e adolescentes, praça de alimentação e atrações culturais.

Os jogos terão três competições distintas - Corrida de Trilha, Mountain Bike e Stand Up Paddle.

Corrida de Trilha: é um esporte que consiste em correr “fora de pista” por trilhas de parques, montanha ou caminhos secundários, cruzando riachos e rios, com subidas e descidas íngremes.

Mountain Bike: É uma categoria radical do ciclismo, podendo ser praticado em estradas, trilhas e parques, e exige maior desafio do ciclista.

Stand Up Paddle: teve sua origem no surf, pois o praticante deve ficar em pé numa prancha e utilizar um remo para se deslocar pela água. É uma das modalidades que mais tem se popularizado e vem ganhando adeptos por todas as regiões do Brasil.