Faltando seis rodadas para o término do campeonato brasileiro 2018, o Palmeiras segue na liderança com 66 pontos e cinco pontos de vantagem do vice-líder Internacional, que está com 61 pontos, logo atrás vem o Flamengo com 60 pontos e fechando a lista dos quatros primeiros que garantem vaga direta para a Libertadores, vem o São Paulo com 57 pontos.

A 33ª rodada do brasileirão começa neste sábado (10), e o terceiro e o quarto colocados, disputam clássicos regionais. No estado de São Paulo, o tricolor vai até Itaquera enfrentar o Corinthians, o jogo começa as 16h (MS), já no Rio de Janeiro, o Rubro Negro vai até o estádio Engenhão jogar contra o Botafogo, a partida começará às 18h (MS).

Já no domingo líder e vice-líder entra em campo às 16h (MS), o Verdão vai até Minas Gerais enfrentar o Atlético Mineiro, já o Internacional vai até o nordeste enfrentar o Ceará, o Colorado conta com um tropeço do Palmeiras para diminuir a diferença.