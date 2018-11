Três jogos marcam neste sábado (17) o início da 35ª rodada do Brasileirão. Faltando apenas quatro jogos para o fim do campeonato, a partida entre Corinthians e Vasco prometem um confronto eletrizante na briga pela permanência na série A.

As duas equipes jogam às 18h (horário de Mato Grosso do Sul) na Arena Corinthians, em São Paulo. O confronto é uma espécie de final na luta contra o rebaixamento, já que as duas equipes brigam na parte de baixo da tabela. Pressionados, os dois times convivem com protestos de suas torcidas.

Após a derrota por 1 a 0 contra o Cruzeiro, o Timão inicia a rodada com 40 pontos, na 13ª colocação, uma na frente do Vasco, que tem 39 pontos, que na última partida empatou com o Atlético Paranaense.

No mesmo horário, Vitória e Atlético Paranaense se enfrentam no Barradão, na Bahia. O time paranaense ocupa a 8ª colocação na tabela, com 47 pontos. Já a equipe baiana está na zona de rebaixamento, com apenas 36 pontos.

Às 20 horas o Atlético Mineiro enfrenta o Bahia no Estádio Raimundo Sampaio, em Belo Horizonte. O Galo luta pelos três pontos para se consolidar no G6 e garantir a vaga para a Libertadores do próximo ano. O time tricolor tenta se manter no décimo lugar da tabela.