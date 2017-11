35ª Rodada pode definir o ganhador do Brasileirão 2017

A 35ª rodada do Brasileirão começa com um sentimento diferente. Em Itaquera, às 21h45 (de Brasília), o Corinthians-SP entra em campo diante do Fluminense-RJ precisando de uma simples vitória para chegar ao título de Campeão Brasileiro 2017. Com 68 pontos, o Timão está a dez do Grêmio, atual segundo colocado. Restando somente quatro rodadas para o fim do campeonato, o triunfo na noite de hoje colocaria o Alvinegro numa posição inalcançável.

Antes disso, Ponte Preta-SP e Atlético-PR se enfrentam às 17h, no Moisés Lucarelli. A Macaca segue na luta contra o rebaixamento, enquanto o Furacão está na 12ª colocação com 45 pontos.

Mais tarde, às 19h30 (de Brasília), Grêmio-RS e São Paulo-SP duelam em Porto Alegre (RS). O Tricolor gaúcho quer se firmar entre os quatro primeiro da competição. Já o Tricolor paulista também tem 45 pontos e ocupa a 11ª posição.

No mesmo horário, o Cruzeiro recebe o Avaí no Mineirão. Classificada para a Libertadores do ano que vem, a Raposa quer terminar a temporada com o melhor desempenho possível. Do outro lado, o time catarinense continua na briga pela permanência na Série A. Em São Januário, às 21h45, Vasco-RJ e Atlético-MG fazem um confronto direto pelo G-7.

Confira a tabela: