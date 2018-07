Depois de 20 anos, a França voltou a ser campeã mundial. Numa decisão com gol contra e uso do VAR, inédito em finais de Copa do Mundo, além da invasão do gramado por um grupo radical russo, a França venceu por 4 a 2 a Croácia neste domingo (15), no Estádio Olímpico Lujniki, em Moscou. A conquista deste ano de 2018 foi o segundo na história da seleção francesa. A primeira foi em 1998, contra o Brasil.

Cerimonia de encerramento

Ronaldinho Gaúcho apareceu na cerimônia de encerramento de uma forma inesperda. A maneira como ele apareceu, tocando percussão e acompanhando a cantora russa Aida Garifullina na tradicional canção local "Kalinka" foi uma grande surpresa para todos os torcedores presentes.

Primeiro tempo

A primeira etapa foi bem movimentada e a seleção francesa levou a melhor sobre a Croácia. No momento em que os croatas estavam melhor na partida, Mandzukic marcou contra, aos 17 minutos, depois da falta cobrada por Griezmann.

Aos 27 minutos, foi o gol de empate para a Croácia. Modric cruzou a bola na área, onde Perisisc limpou Kanté com o pé direito e chutou com pé esquerdo. A bola desviou em Varane e foi para o gol.

A França, de pênalti, voltou a ficar na frente. O árbitro argentino precisou de ajuda do VAR, para ver o toque de mão de Perisic. Depois da confirmação do pênalti, Griezmann converteu para a França.

Segundo tempo

Aos 13 minutos, Pogba deu um belo lançamento para Mbappé, que foi à linha de fundo e cruzou. A bola chegou em Griezmann, que segurou a bola e rolou para Pogba. O volante bateu de pé direito em cima dos zagueiros croatas, mas pegou o rebote e chutou de pé esquerdo, marcando o gol que surpreendeu Subasic, deixando a bola passar e entrar para o gol.

Aos 19 minutos, Lucas Hernández fez bela jogada pela esquerda, passou por Mandzukic e tocou no meio para Mbappé, que recebeu na entrada da área e bateu frme, no canto no goleiro Subasic, indo para o fundo das redes.

Varane recuou para Lloris, aos 23 minutos, que, sozinho, dominou a bola e tentou fintar Mandzukic. O jogador croata dividiu a bola com goleiro francês, mandando-a para o fundo da rede.

Torcedores invadiram o campo

Mesmo com todo rigou da segurança russa, um momento inusitado do jogo aconteceu quando, aos sete minutos do segundo tempo, pelo menos duas mulheres e um homem entraram correndo no campo durante um contra-ataque da Croácia e foram duramente retirados do gramado pelos policiais. O grupo russo de punk rock feminista Pussy Riot assumiu a autoria nas redes sociais.

A seleção croata saiu de cabeça erquida, e recebeu a medalha de prata com aplausos de todos no estádio. Modric foi considerado e premiado com a bola de ouro, como sendo o craque da copa.

A França terminou a copa como bicampeã mundial, apresentando um grande futebol e merecendo o título.