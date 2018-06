Abertura da Copa do Mundo terá show de Robbie Willians e Aida Garifullina

No dia 14 de junho começa a Copa do Mundo 2018. E esse ano três estrelas internacionais vão emocionar os fãs em Moscou, no estádio Luzhniki. O espetáculo musical ficará a cargo do cantor Robbie Willians e dá cantora russa, Aida Garifullina. Também fará parte da cerimônia de abertura o ex-jogador de futebol da seleção brasileira, Ronaldo “Fenômeno”.

Segundo a FIFA o espetáculo de abertura deste ano será um tanto quanto diferente. Ao contrário das outras edições o show irá começar apenas meia hora antes do primeiro jogo, que será às 11h (horário de MS).

O cantor Robbie Williams fez o convite para que todos assistirem a abertura da Copa do Mundo 2018. "Gostaríamos de convidar fãs de futebol e música para uma festa conosco na Rússia, no estádio ou para sintonizar suas TVs um pouco mais cedo para um show inesquecível."

“A partida de abertura é sempre muito simbólica – é nesse instante que você percebe que o grande momento em que você, como jogador ou torcedor, esteve esperando por quatro anos finalmente chegou. Ninguém sabe o que vai acontecer nas quatro semanas do torneio, mas todo mundo tem certeza de que será memorável”, declarou Ronaldo. “É claro que também é emocional para os anfitriões. Depois de tanto trabalho duro, de repente o mundo inteiro está reunido em seu quintal para celebrar seu amor pelo futebol. Eu senti isso no Brasil há quatro anos e agora estou feliz em compartilhar essa emoção com os russos também”.