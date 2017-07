Abertura dos Jems reuniu 40 municípios

A etapa futsal e handebol dos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul (Jems) começou na sexta-feira (7.7). Representantes das 40 delegações desfilaram no salão do Rádio Clube Campo, com participação especial do mascote da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte): o Fundeco.

Os hinos Nacional e do Estado de Mato Grosso do Sul foram executados pelo maestro Marcos Bezerra, ao som do saxofone. A campeã do handebol dos Jems e da segunda divisão dos Jogos Escolares da Juventude, Camille Bispo, da Escola Estadual Licurgo de Oliveira, de Campo Grande, conduziu a tocha e acendeu a pira olímpica. Em seguida, a jogadora de futsal, da Escola Estadual 11 de Outubro, também da Capital fez o juramento do atleta.

Participaram da solenidade, o diretor-presidente da Fundesporte, professor Marcelo Miranda, o deputado estadual professor Rinaldo Modesto, o prefeito de Paraíso das Águas Ivan Xixi, o gerente-geral de Desenvolvimento de Atividades Desportivas da Fundesporte, professor Paulo Ricardo Nuñez, e o diretor de esportes da Funesp, professor Vicente Demarco Martins.

“Estamos muito felizes em receber vocês para os Jems. Estamos fazendo nosso melhor para que todos sejam bem atendidos. Continuamos com nossas inovações de hospedar as equipes em hoteis, de oferecer atividades no Centro de Convivências e fazer com que cada time continue jogando, mesmo após não ter mais chances de medalha. Desejo a todos excelentes jogos”, disse Miranda, que também agradeceu o apoio do Rádio Clube que cedeu o espaço.

Estreante na competição, a delegação de Paraíso das Águas contou com a presença do prefeito que veio à Capital incentivar e torcer pelos garotos do futsal. “Estou muito feliz em poder proporcionar esse momento aos meninos. Eu participei dos jogos e para mim foi muito emocionante e importante. Vai ficar marcado na vida deles. Investimos no esporte porque ele tem o poder de dar oportunidades e manter as crianças longe das drogas e de outros perigos”, justificou o prefeito que torce para que o time de Paraíso das Águas fique entre os três primeiros. “Mas só participar já é muito bom, é uma vitória para um município pequeno como o nosso”, acrescentou.

O empenho do município foi motivo de elogios pelo diretor-presidente da Fundesporte. “O prefeito está de parabéns. É a primeira vez que Paraíso das Águas participa dos nossos jogos. Ficamos muito felizes em ver o empenho do município para trazer a equipe e a preocupação com o esporte. É um exemplo a ser seguido”, disse.

A noite terminou com a apresentação do grupo Trem Bão que pôs a galera para dançar.

Jogos

Os jogos começaram no sábado (8.7) e seguem até sexta-feira (14.7). As partidas de futebol são disputadas na AABB, Unigran Capital e Sindicato dos Bancários. As de handebol estão na Uniderp Agrárias e no Rádio Clube Campo.

Os Jems são uma promoção do Governo do Estado, por meio da Fundesporte, e valem aos vencedores vaga na etapa nacional, dos Jogos Escolares da Juventude.