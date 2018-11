Acontece neste final de semana com cerca de 300 atletas divididos, em três provas, o 2º Desafio Amambai Extremo.

O evento, que reúne aventura e muita adrenalina e terá a participação de competidores de várias regiões do estado , em Mato Grosso do Sul, vai acontecer neste sábado (3) e domingo (4) com concentração no Clube Tereré, às margens da Rodovia MS-485 (não pavimentada) na saída para Aral Moreira.

Neste sábado pela manhã haverá a Trail Run (corrida pedestre em trilhas) masculina e feminina com percursos de sete e 12 quilômetros e Caminhada Ecológica, com percurso de seis quilômetros.

No período da tarde, a partir das 14h haverá Corrida Kids e à noite, a partir das 19h30, acontecerá a Night Trail Run (corrida pedestre em trilha noturna), masculina e feminina com percurso de seis quilômetros.

No domingo, vai acontecer o Desafio Mountain Bike Extremo, com percursos de 33 e 40 quilômetros.

A largada para o Mountain Bike (MTB) será às 7h30 da manhã no Clube Tereré. Já as corridas pedestre diurna e noturna, bem como a caminhada ecológica serão em outra localidade, mas com concentração para deslocamento para o local das provas também no Clube Tereré. A Corrida Kids, na tarde do sábado, acontecerá no Tereré.

Inscrições e informações

As inscrições para a maior competição de esporte radical e aventura do Cone Sul do Estado, em Mato Grosso do Sul, já estão encerradas, mas maiores informações sobre a prova poderão ser obtidas pelo fone (67) 99330-5204.

O Amambai Extremo, esporte de aventura é promovido pela Associação Trilhas e Milhas em conjunto com a ACEAA (Associação de Ciclismo Esporte de Aventura Amambaiense).