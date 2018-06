O jogo foi muito disputado com sete gols marcados

A seleção da França venceu e eliminou a Argentina por 4 a 3, na manhã deste sábado (30). A partida contou com duas viradas das duas seleções, ficando emocionante de assistir até o ultimo minuto do jogo.

Primeiro tempo

Quem abriu o placar foi a seleção francesa. Aos 12 minutos, Mbappé foi derrubado na área por Rojo. O árbitro Alizera Faghani, do Irã, marcou pênalti. Griezmann bateu no lado esquerdo do goleiro Armani e marcou o gol.

Depois do gol, a França controlava o jogo com toques de bola, não deixando a Argentina criar chances de gol. Mas, o empate argentino veio aos 40 minutos. Di Maria recebeu de Tagliafico na intermediária e mandou uma bomba sem chance para o goleiro francês Lloris defender.

Segundo tempo

Logo aos dois minutos, a Argentina virou o jogo com o lateral direito Mercado, depois de uma bola levantada na área, que sobrou para Messi, bateu para o gol e Mercado deu um toque na bola para marcar o segundo gol argentino.

A França empatou aos 11 minutos, com um golaço do zagueiro Pavard, que chegou batendo de três dedos, mandando uma bomba para marcar o segundo gol francês da partida.

A virada francesa veio aos 18 minutos, com mais um golaço no jogo. Em bola travada, Mbappé aproveitou a sobra, que mesmo marcado pelos argentinos, deu um corte caprichado e bateu de perna esquerda, em cima do goleiro Armani.

Aos 22, a França ampliou sua vantagem e marcou o quarto gol. Mbappé aproveitou a bola trabalhada pela equipe, que na velocidade passou por trás da defesa argentina e chegou para tirar do goleiro Armani, no cantinho, marcando o gol da vitória francesa.

No fim do jogo, a Argentina acreditou e reagiu aos 47 minutos. Messi cruzou para Aguero, que de cabeça, diminuiu a vantagem francesa.

A partida terminou com princípio de confusão, e o árbitro da partida terminou o jogo, consolidando a vitória e classificação francesa.

O próximo jogo da França será na próxima sexta-feira (6/7), às 10h (horário de MS), contra o vencedor do confronto entre Uruguai e Portugal.

Foto: Reprodução UOL Esporte - Kevin C. Cox/Getty Images