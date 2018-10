"Verdão" vive ótima fase desde a chegada do técnico Luiz Felipe Scolari

A torcida do Palmeiras faz a festa no Aero Porto de Cumbica, em Guarulhos - São Paulo, para o embarque do time que ira pegar um voo para a Argentina para enfrentar o Boca Juniors, pela semifinal da Libertadores da América.

A torcida deu o nome desse apoio antes da decisão contra o Boca Juniors, de “aeroporco”. Por motivos de segurança, a festa da torcida é pelo lado de fora do aeroporto.

O "verdão" vive ótima fase desde a chegada do técnico Luiz Felipe Scolari. No Brasileirão, o time já acumula 15 jogos sem perder, e na competição sul-americana tem a melhor campanha da primeira fase.

O embarque será às 20h (horário de Brasília). O Alviverde enfrenta o Boca no estádio La Bombonera, nesta quarta-feira (24), às 20h45 (MS), a partida é válida pelo jogo de ida da semifinal da competição.