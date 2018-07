Na madrugada deste domingo (29) José Aldo venceu o combate contra Jeremy Stephens. A vitória redentora no UFC Calgary, O ex-campeão do peso-pena, que havia prometido utilizar mais as pernas, acertou um chute alto, na guarda do oponente, rapidamente devolvido na mesma moeda.

Stephens arriscou uma bomba, por cima da cabeça do rival, que soltou um jab. O americano encurtou a distância e conectou uma joelhada.

O brasileiro aplicou bom chute baixo, que desequilibrou Stephens e encaixou boa combinação em seu rosto. Um chute na coxa, ouvido até nas arquibancadas da arena, fez os fãs se lembrarem da potência desta arma do manauara. Quando Aldo acertou um bom gancho, o adversário partiu para a trocação franca, evitada pelo atleta canarinho.

Perigoso, Stephens acertou uma ótima sequência no queixo de José Aldo, que balançou e se viu em apuros. O representante da Nova União se manteve firme, fugiu de um soco giratório e mostrou que estava inteiro e com o reflexo pouco comprometido.

A luta se encaminhava para o final, entretanto, José Aldo desferiu um soco na linha de cintura de Stephens, que fez cara de dor, colocou a mão na região abdmonial e caiu. Farejando a possibilidade do nocaute, Aldo avançou com tudo, aplicou uma saraivada de socos e liquidou Stephens.

Aldo nocauteou Stephens ainda no primeiro round, recuperando-se de duas derrotas consecutivas para Max Holloway, atual campeão do peso-pena (66 kg) do UFC.