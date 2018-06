Alemanha decepciona, perde de 2x0 para a Coreia do Sul e está fora

Durante um jogo difícil em Kazan, a Alemanha perdeu para a Coreia do Sul que avança na Copa do Mundo.

Os alemães repetiram a dificuldade dos dois primeiros jogos do Mundial e acabaram derrotados por 2 a 0, com gol no fim que foi validado pelo árbitro de vídeo e outro, nos acréscimos, quando Neuer tentava o empate em sua área adversária. Essa é a primeira vez que a Alemanha não passa da fase de grupos do Mundial.

Os coreanos jogaram a partida inteira na defesa, mas marcaram o primeiro após um escanteio. A bola sobrou na área para o zagueiro Kim Young Gwon, que sozinho na pequena área, fuzilou o goleiro Neuer. O árbitro deu impedimento, mas o gol foi validado pelo árbitro de vídeo.

Aos 49, a Alemanha foi em peso para o ataque, até com o goleiro Neuer. No contra-ataque, Son recebeu lançamento e, sem goleiro, só empurrou para o fundo do gol. Com isso, Coreia do Sul e Alemanha se despedem do Mundial.