Alunos de 39 escolas da Capital participam de Ginástica Artística nos Jogos Escolares

As provas de Ginástica Artística dos 32º Jogos Escolares, acontecem hoje (26), a partir das 14 horas, no Centro de Formação de Atletas (Cefat), localizado à Rua Calógeras, nº 447. Participarão da competição cerca de 60 jovens, de 39 escolas, com idades entre 12 e 17 anos.

Os jovens mostrarão suas habilidades nos aparelhos de Trave de Equilíbrio, Solo, Salto e Paralela Assimétrica, na categoria feminina. Já no masculino, as provas serão de Solo, Salto, Paralela Simétrica, Cavalo com Alça, Barra Fixa e Argola.

“Os participantes podem vivenciar a realidade de uma competição oficial”, comentou a presidente da Federação de Ginástica Artística de MS, Elaine Nagano.

Na avaliação do diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, o benefício do campeonato vai além das premiações. “A competição é uma forma de incentivar a base, o aprendizado e a formação para a vida dos alunos, principalmente pela prática da atividade física, já que Campo Grande foi indicada como a segunda capital com maior índice de pessoas com excesso de peso”, destacou.

A modalidade, também conhecida como ginástica olímpica, ganhou ainda mais repercussão entre os atletas da Capital, após as Olimpíadas no Rio de Janeiro, em 2016, quando o atleta Arthur Zanetti conquistou a medalha de ouro nas argolas.

Jogos Escolares

Os Jogos Escolares são realizados pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp). As competições acontecem até dia 12 de junho.

O evento reúne atletas das escolas públicas, particulares e federais. Os Jogos contam com partidas em 15 modalidades. São elas: atletismo, badminton, basquetebol, futsal, ginásticas artística e rítmica, handebol, judô, luta olímpica, natação, tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia, xadrez e basquete 3×3.