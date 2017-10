Amistosos da Seleção Brasileira já tem ingressos à venda

A Seleção Brasileira enfrentará o Japão e a Inglaterra, na Europa, como parte da preparação para a Copa do Mundo da FIFA Rússia 2018, e os ingressos estão à venda.

O Brasil enfrenta os japoneses no dia 10 de novembro, sexta-feira, no Stade Pierre-Mauroy, em Lille, na França. A bola vai rolar às 13h (9h pelo Horário de Brasília). Já o duelo com os ingleses está marcado para 14 de novembro, terça-feira, 20h (17h pelo Horário de Brasília), em Wembley, estádio lendário situado em Londres, na Inglaterra.