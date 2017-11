Serão quatro dias de treino antes do primeiro jogo, no dia 10, em Lille, contra o Japão

Após a vitoriosa campanha nas Eliminatórias, a Seleção Brasileira inicia em novembro uma nova etapa na sua preparação rumo à Copa da Rússia 2018. A partir desta segunda-feira (06) os 25 jogadores convocados pela comissão técnica se apresentam ao técnico Tite.

Serão quatro dias de treino antes do primeiro jogo, no dia 10, em Lille, contra o Japão. Na segunda-feira (06) a atividade ocorrerá com 23 jogadores no estádio Sebastién Charlety. Com as chegadas de Diego e Diego Souza na terça-feira (07), o grupo estará completo para o treino no Parque dos Príncipes, mesmo local da prática de quarta-feira (08). Ainda na quarta-feira a Seleção viajará em voo fretado para a cidade de Lille.

Haverá treino oficial às 10h (horário da França) na quinta-feira (09), em Lille, com coletiva do técnico Tite e do capitão da equipe após a atividade.

Brasil e Japão se enfrentam na sexta-feira (10), às 10h de Brasília, 13h em Lille.

Após a partida, a Seleção seguirá em voo fretado para Londres. Na capital inglesa fará mais três treinos: sábado (11) e domingo (12) no estádio Craven Cottage, do Fulham FC, e a prática de véspera da partida em Wembley, na segunda-feira (13).

A Seleção Brasileira fará seu último jogo em 2017 no dia 14 de novembro, no estádio de Wembley, contra a Inglaterra, às 18h de Brasília, 20h de Londres.