Árbitro assume erro por expulsão de Gabriel e diz: 'Espero seguir minha carreira'

O Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0 no clássico da noite desta quarta-feira (22), mas um dos lances que mais gerou polêmica na partida foi a expulsão do volante Gabriel, aplicada erroneamente pelo árbitro Thiago Duarte Peixoto. Após a partida, o juiz se explicou sobre a aplicação do cartão ao jogador corintiano.

“Realmente houve um equívoco da arbitragem em um lance pontual, feito por mim. Quando se impede um ataque promissor, por segurar o adversário, você deve aplicar o amarelo. Foi o que eu fiz, porém, para o jogador errado. Por que eu me confundo? No momento que o jogador puxa, vem um jogador, se eu não me engano o Pablo, dá uma chegada dura e quando eu levanto a cabeça vejo o Gabriel na minha frente. E isso me influenciou na decisão de aplicar o cartão amarelo”.

Thiago ainda afirmou que acredita que o episódio vai marcar negativamente a sua carreira como árbitro de futebol.“Sim, como já deve ter marcado. Mas eu escolhi ser árbitro de futebol. Se eu não estiver preparado para os erros ou para os acertos, e se a comissão confiou em mim para estar aqui é porque eu merecia. Espero que eu continue minha carreira. É difícil errar em um clássico, em um jogo de uma importância dessa, mas foi o que eu escolhi para mim. Espero seguir minha carreira e seguir como todo mundo quando comete um equívoco no trânsito, ou que não faça um gol, ou uma palavra errada de um jornalista”.