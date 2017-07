Árbitros da FFMS atuam pelo Campeonato Brasileiro neste fim de semana

A CBF escalou seis árbitros do quadro da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul

A comissão de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol(CBF) escalou seis árbitros do quadro da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul(FFMS) para atuarem pelo Campeonato Brasileiro.

Nesta sexta-feira(21), o 3º colocado América-MG recebe o 17º Figueirense no Independência às 18h15(Hora MS) pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O jogo terá arbitragem de Marcos Mateus Pereira que será auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz e Leandro dos Santos Ruberdo. O jogo terá transmissão dos Canais Sportv e Premiere.

No domingo(23) pelo jogo de ida das oitavas de final do Brasileiro Série D, o URT recebe o Villa Nova em duelo mineiro em Patos de Minas às 15h(Hora MS) com trio sul-mato-grossense no apito.

Paulo Henrique Salmázio comanda a partida e será auxiliado por Cícero Alessandro de Souza e Sérgio Alexandre da Silva.