Árbitros de MS passam de 70 escalas por competições nacionais

A Confederação Brasileira de Futebol(CBF), já escalou os árbitros e árbitros assistentes do quadro da FFMS em 72 escalas por competições nacionais em 2017. A marca das 70 escalas foi passada na noite desta terça-feira(13) no empate por 1 a 1 entre Londrina e Oeste no estádio do Café.

O jogo teve um trio do estado comandado por Marcos Mateus Pereira e contou ainda com Daiane Caroline Muniz e Marcos dos Santos Brito como assistentes. O quadro da CBF hoje conta com 15 árbitros do quadro da FFMS. Paulo Henrique Volkkop e o Assistente Eduardo Gonçalves da Cruz foram os que mais foram escalados com oito jogos cada.

A marca chegará a 75 escalas na próxima segunda-feira(19) quando Paulo Henrique Salmázio, Eduardo Gonçalves da Cruz e Leandro dos Santos Ruberdo atuarem no jogo entre Botafogo-PB x CSA pelo Brasileiro da Série C.