Arboleda e Gomez vestem a camisa tricolor

A dupla recebeu as boas-vindas do diretor executivo de futebol Vinícius Pinotti

Novos atletas são-paulinos para a sequência do Campeonato Brasileiro de 2017, o zagueiro Arboleda e o meia Gomez foram apresentados nesta terça-feira (27) e vestiram a camisa tricolor. A dupla recebeu as boas-vindas do diretor executivo de futebol Vinícius Pinotti e concedeu coletiva de imprensa. Equatoriano e argentino festejaram a chegada ao clube e falaram sobre o novo desafio na carreira.

“Estou grato pela oportunidade. É um clube muito importante, um dos maiores da América. Espero fazer as coisas da melhor maneira e trazer muitas alegrias ao clube e à torcida. Quero ajudar da melhor maneira a equipe e fazer o que o professor pedir, porque quero fazer a coisa bem para brigar pelo título”, afirmou o zagueiro, que será o dono do número 4.

Assim como o defensor, o armador também valorizou a oportunidade de atuar no Tricolor. “Muito importante chegar a um clube tão grande como é o São Paulo. É um objetivo pessoal e por isso estou muito feliz. O São Paulo não vive o melhor momento, mas não há inconveniente. Seria grandioso sair campeão em um clube tão grande. Vamos lutar com a raça dos argentinos, eu sempre tenho fé”, disse o atleta que usará o número 33.

Arboleda iniciou a carreira nas categorias de base do Olmedo-EQU. De lá, passou pelo Municipal de Cañar, Grecia e LDU de Loja. As boas atuações chamaram a atenção da Universidad Católica que acertou a sua contratação em 2015. O jogador se firmou na equipe de Quito e foi convocado para defender o seu país na Copa América Centenário (2016), além de integrar a equipe nacional na disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.

Já Gomez foi revelado no Rosario Central, da Argentina, e seguiu para o Banfield. Lá, despertou o interesse do futebol espanhol e foi negociado com o Real Murcia. Após a passagem pela Europa, retornou ao seu país e conquistou a Copa Argentina pelo Arsenal de Sarandí. Ainda em sua terra natal, antes de se destacar na Colômbia, o meia atuou no Atlético Tucumán.

Em território colombiano, Jonatan Gomez brilhou e ganhou notoriedade ao chegar com muita eficiência no ataque e balançar as redes adversárias. Pelo Deportivo Pasto, em 2015, se destacou muito por marcar gols e foi uma das grandes figuras do Campeonato Colombiano. Assim, chamou a atenção do Independiente Santa Fé. No tradicional clube colombiano, marcou a sua trajetória com três importantes conquistas: Torneio Finalización (2016), Copa Suruga (2016) e Superliga da Colômbia (2017).

As grandes exibições pelo ‘Expreso Rojo’ garantiram ao armador o prêmio de melhor meia do Campeonato Colombiano na última temporada. Em 2017, defendeu o clube na Libertadores da América e despertou o interesse do Tricolor. “Posso atuar tranquilamente com Cueva. Pode ser em qualquer posição, aberto ou não. Estou aqui para ajudar”, finalizou.