O jovem Luiz Felipe de Almeida Aquino viajou para o Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira (5) para disputar a Copa do Brasil de Taekwondo. O rapaz que foi acompanhado do seu mestre e técnico Fábio Costa, está em busca de 15 pontos no Ranking Nacional da Modalidade.

A competição ocorrerá na Arena da Juventude, no complexo Olímpico de Deodoro, na cidade do Rio de Janeiro. Os competidores de várias categorias, como infantil, cadete, juvenil, sub-21, adulto e máster vão para o tatame entre os dias 6 e 9 de dezembro.

Luiz participa da sua última competição neste ano, e também será a última participação na categoria cadete (12 a 14 anos), pois em 2019 o jovem passa para a categoria juvenil. Luiz vai ao Rio em busca da classificação para os eventos nacionais e internacionais na nova categoria.