O jovem atleta, Vicenzo Santullo Pisciottano (9) é um prodígio do jiu-jitsu em Campo Grande e também é uma das grandes promessas do esporte em Mato Grosso do Sul e até mesmo no País.

No ultimo dia 26 de agosto, Vicenzo foi campeão Centro-Oeste Brasileiro pelo campeonato da Federação de Jiu-Jitsu Desportivo de Mato Grosso do Sul (FJJDMS), realizado em Campo Grande. O jovem atleta já acumula 14 medalhas e várias conquistas em competições regionais e nacionais e garantindo ainda o título de atual campeão Brasileiro Centro-Oeste 2018, na categoria faixa amarela.

Seu desempenho o colocou em um posto de destaque, já que é finalista para o Campeonato Kids, que acontece em 2019 nos Estados Unidos. “Ele vem se preparando para esse campeonato mundial, com treinos e com profissionais da área da saúde, como preparador físico e fisioterapeuta”, explica a mãe do atleta, Ana Cristina Santullo.

Além de atleta de destaque, o garoto mantém atenção redobrada nos estudos e para a competição internacional, além de muito treino. Vicenzo também está atento às aulas de Inglês. “Preciso estar bem no idioma, porque estarei em outro país e quero fazer bonito no esporte e também no Inglês”, conta.

A trajetória esportiva do jovem começou por acaso, o pai, Heber Pisciottano, pratica o jiu-jitsu por hobby e aos seis anos de idade, Vicenzo pediu para participar de uma aula, para saber se gostaria e para a surpresa do pai, o filho se apaixonou pelo esporte e hoje treina na Academia Carlson Gracie MS, com o Professor Alan Regis de Assis, o Tatuapu. “Quando percebi que meu filho tinha perfil para essa arte marcial, eu e o meu marido o apoiamos e já na primeira luta, vimos o quanto ele era dedicado ao esporte e à competição. Ele é muito determinado e se dedica intensamente aos treinos e demonstra comprometimento a cada troca de faixa e a cada desafio como atleta”, relata a mãe orgulhosa.

Vitórias

Em três anos de atuação no jiu-jitsu sul-mato-grossense, Vicenzo já conquistou campeonatos de grande relevância nacional. Em 2016, foi campeão em seu primeiro Campeonato Estadual, mantendo as vitórias nos dois anos seguintes – 2017 e 2018.

Participou também da Copa Kids, pela FSMJJ, em 2016 e 2017; Foi Campeão Brasileiro na categoria Pessadíssmo - faixa amarela, pela CBJJ em 2017 e ainda participou de campeonatos como IV Copa Figt House, em 2017 e neste ano foi campeão no Campeonato Claudionor Barbosa, além de sair vitorioso em campeonatos internos da Academia Carlson Gracie MS.

Vicenzo tem uma rotina com outros esportes. Além do jiu-jitsu, ele pratica ainda judo e futebol, atividades escolhidas pela criança, que une lazer à preparação física para as competições.

O Campeonato Kids, no qual o atleta representará Mato Grosso do Sul, acontece em Las Vegas, em agosto de 2019 e interessados em patrocinar o jovem talento do esporte podem entrar em contato com a mãe do atleta, Ana Cristina, pelo (67) 99858-7050.