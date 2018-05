Atletas de MS irão representar o Brasil na Suíça

Uma equipe brasileira composta pelos atletas Rafael Girotto e Gustavo Figueiró, juntamente com o gerente de Participação e Lazer da Fundação de Desporto e Lazer de MS (Fundesporte), Rodrigo Miranda, escalado como técnico da seleção brasileira de canoagem, irão representar o Brasil no Mundial de Canoagem Descida, que vai acontecer na cidade de Muota, na Suíça, entre os dias 30 de maio a 3 de junho

As provas disputadas no Mundial de Canoagem são: Descida Clássica (prova mais longa), e Sprint (prova mais curta e rápida). Ao todo serão 30 países participantes da competição e mais de 100 atletas confirmados.

Os atletas sul-mato-grossenses vem se preparando desde o ano passado. Os dois já receberam o título de campeões – Rafael, na modalidade Descida Clássica e Gustavo, na Sprint.

Atletas

Natural de Aquidauana, o canoísta Rafael contou sobre sua experiência no esporte e sobre o seu terceiro mundial. “Comecei bem cedo, nasci dentro da canoagem e, desde pequeno, vi meu pai remando e eu já queria fazer aquilo e desde os quatro anos de idade já estava num caiaque. Com 15 anos decidi seguir a carreira e hoje, fazem 13 anos que estou competindo profissionalmente. Tenho cinco títulos brasileiros, nove estaduais, um vice sul-americano e fui classificado cinco vezes para o evento máximo da modalidade, que é o Mundial, mas que participo, é o terceiro este ano”.

Os treinos acontecem em Aquidauana e no distrito de Piraputanga por possuírem rios com descidas mais velozes, e em Campo Grande os atletas costumam praticar no Parque das Nações Indígenas.

Gustavo Figueiró revela que a sua história no esporte começou ali. “Fui conhecer a canoagem por curiosidade, vinha ao Parque das Nações e via o pessoal remando, me interessei e desde então eu pratico. Mas, diferente do Rafael, iniciei tarde, aos 29 anos e, com 30, ganhei meu primeiro título e hoje tenho cinco títulos brasileiros e vários títulos estaduais. Não foi fácil, me dediquei bastante e quando desço uma corredeira dou muito valor por poder representar o Brasil e chegar no nível dos caras, é muito gratificante.”

Para melhorar o desempenho e se ambientar nos rios e ao clima do verão suíço, a equipe sul-mato-grossense embarcará mais cedo para o campeonato, nesta sexta-feira (25). Nesta época do ano as geleiras derretem nos alpes suíços, e viram corredeiras especiais para a prática do esporte.

A canoagem no MS é uma modalidade muito forte e competitiva, grandes nomes saem do estado para representar o Brasil.

.