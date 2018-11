Em nota divulgada nesta sexta-feira (30), representantes dos atletas da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), confirmam a manifestação que ocorrerá durante a inauguração do shopping da instituição, nesta noite.

Na nota, os representantes ainda rebatem a versão dada pelo reitor da universidade, padre Ricardo Carlos, de que foram feitas avaliações para que houvesse as “readequações”. “Na reunião, os Padres fugindo de seus princípios, fizeram questão de não nos contar a verdade, dizendo que as modalidades e os técnicos que haviam sido demitidos, tinham sido por base de uma avaliação”, consta nota.

O assunto causou polêmica entre os acadêmicos beneficiados pela bolsa atleta. Os manifestantes se reunirão a partir das 18h, em demonstração de insatisfação pelo corte de bolsas.

Veja a nota na íntegra:

NOTA DE ESCLARECIMENTO DOS ATLETAS

Boa noite, nós representantes dos atletas da UCDB, da mesma forma que foi feita pela instituição, gostaríamos de esclarecer pontos importantíssimos que não foram mencionados.

Nesta última quarta-feira (28), nós representantes de cada modalidade da UCDB nos reunimos com o Padre João da Pastoral (novo responsável pelos esportes que “sobrarão” na Instituição) e com o Pro Reitor de Desenvolvimento Mestre Giuliano e o que nos foi passado é que as modalidades que estavam com seus técnicos demitidos (Basquete, Futsal MASC e Handbol) não fariam mais parte do orçamento da instituição daqui para frente e que as bolsas dos atletas que representam cada uma destas modalidades continuariam por apenas mais 6 meses.

Estamos aqui para dizer que todos nós, absolutamente TODOS dos esportes estamos juntos nesta, independentemente da modalidade estar sendo cortada ou não.

Gostaríamos de ressaltar que esse processo vem acontecendo desde o ano passado e por infelicidade do esporte, no final de 2017, retiraram o vôlei masculino da UCDB, mas mantiveram as bolsas dos atletas por apenas 6 meses, (igual falado nesta última reunião) e após esse período (julho 2018) cortaram de vez as bolsas dos atletas.

Por hora, sobraram na instituição apenas 2 modalidades coletivas (futsal feminino e vôlei feminino) e 3 individuais (natação, atletismo e judô), mas como dito anteriormente, TODAS as modalidades estão juntas nesta manifestação, pois sabemos que é só uma questão de tempo até estas modalidades serem cortadas também.

Na reunião, os Padres fugindo de seus princípios, fizeram questão de não nos contar a verdade, dizendo que as modalidades e os técnicos que haviam sido demitidos, tinham sido por base de uma avaliação que o ex-coordenador de esportes havia feito juntamente com os técnicos, então entramos em contato com todos os ex-funcionários e eles deixaram muito claro que a avaliação mencionada pelo Padre nem se quer foi requisitada à eles.

Hoje, a real intenção deles é impedir que nossa manifestação seja feita e eles estão fazendo de tudo para isso.

Para as pessoas que estão independente de seus motivos do “lado” da instituição, pedimos à vocês que não espalhem noticias falsas, visto que as bolsas uma hora ou outra acabarão sim. A UCDB está nos garantindo apenas mais 6 meses de bolsa, mas após isso não garantem mais nada.

Hoje (29), entregamos à eles uma proposta onde pedimos que as modalidades não acabem, mas caso realmente acabe, que nossas bolsas se prolongassem até o fim de nossa graduação, sendo renovada todos os semestre observando todos os requisitos passados pela faculdade (Ex: não pegar X dependências por semestre). O que eles responderam? Que só poderiam dar a resposta pra gente na terça-feira. MAS PRA FAZER NOTA DE ESCLARECIMENTO LENDO UM TEXTO É FACIL NÉ, PADRE? RAPIDINHO VOCES CONSEGUEM FAZER. INCLUSIVE FIZERAM O VÍDEO DE ESCLARECIMENTO NA UCDB, ONDE OS MESMOS ALEGARAM QUE O REITOR NÃO ESTAVA EM CAMPO GRANDE PARA PODER PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM NÓS.

Como já mencionado, eles estão fazendo de tudo para acabarmos com nossa manifestação pois sabem que esta é a nossa oportunidade de expor a público o que vem ocorrendo neste último ano dentro da faculdade, isto sem mencionar outros projetos existentes na instituição que estão tendo suas atividades extintas como: a academia escola, projetos de engenharia, fisioterapia e psicologia, este que atingia centenas de família de baixa renda. Queremos dizer que os projetos de extensão estão conosco, as atléticas também.

NÃO IREMOS NOS CALAR, A MANIFESTAÇÃO CONTINUA,

ELES FIZERAM UMA NOTA DE ESCLARECIMENTO DEIXANDO CLARO QUE PELO MENOS 3 MODALIDADES IRÃO ACABAR, ESTA CLARO QUE TUDO IRÁ ACABAR, É UMA QUESTÃO DE TEMPO PARA ISSO.

NÓS NÃO ESTAMOS MENTINDO, ISSO NÃO É FAKE NEWS, ISSO É UMA REALIDADE E É COM MUITO PESAR QUE ESTAMOS AQUI DIZENDO A VOCÊS QUE O ESPORTE DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO ESTÁ CHEGANDO AO FIM, QUERÍAMOS LEMBRAR QUE FIZERAM ISSO NO COLEGIO DOM BOSCO HÁ ALGUNS ANOS E ESTÃO FAZENDO AGORA NA UNIVERSIDADE!

NÓS SABEMOS O QUE ESTAMOS FALANDO!

A MANIFESTAÇÃO CONTINUA, ENTÃO AMANHÃ AS 18:30 EM FRENTE AO SHOPPING DA UCDB E CONTAMOS COM TODOS VOCÊS, ESPORTES, PROJETOS DE EXTENSÃO, ESTAMOS TODOS JUNTOS NESSA!

REPRESENTANTE DO FUTSAL MASCULINO: Henrique Dib

REPRESENTANTE DO FUTSAL FEMININO: Letícia stefania Diniz pinto

REPRESENTANTE DO BASQUETE MASCULINO: Lucas de Paula Camargo

REPRESENTANTE DO BASQUETE FEMININO: Karen Renate Pinherio Muller

REPRESENTANTE DO VOLEI FEMININO: Camille Cunha Correa

REPRESENTANTE DO HANDEBOL MASCULINO: Gean Alves Araújo

REPRESENTANTE DO ATLETISMO: Roger Bessa

REPRESENTANTE DA NATAÇÃO: Lucca Vilas Boas de Paula

REPRESENTANTE DO JUDÔ: Yuri Lourenço