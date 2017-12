Atletas, técnicos e árbitros destaques do ano de 2017 foram homenageados pela Fundesporte (Fundação do Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) com o Prêmio Esporte Mato Grosso do Sul 40 anos. O evento aconteceu na noite de terça – feira (19) no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo.

No taekwondo, os destaques foram os atletas Luiz Felipe de Almeida Aquino e Viviane Melo Soares. Assim como na premiação do município, foram expostos os resultados de ambos os atletas em suas respectivas categorias de idade e peso.

Além dos familiares, o interventor da FTKDMS (Federação de Taekwondo de Mato Grosso do Sul) e também técnico destes atletas, Fábio Costa, estava presente no local da premiação, e se diz orgulhoso do resultado obtido e da valorização com a premiação.

Costa ressalta ainda que Luiz Felipe e Viviane continuam com seus treinamentos firmes e fortes, juntamente com seus companheiros de treino, pois tem em vista o Grand Slam, campeonato que formará a

Seleção Brasileira de Taekwondo 2018. Evento este que acontecerá no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes - CEFAN, Rio de Janeiro entre os dias 22 e 25 de fevereiro.

Destaques do Taekwondo do MS

Luiz Felipe de Almeida Aquino

- Atleta Titular da Seleção Brasileira 2017

- Atleta Titular da Seleção Sul-mato-grossense 2017

- Campeão da Seletiva Aberta 2017

- Campeão Brasileiro 2017

- Campeão do Centro-Oeste Open 2017

- Campeão da Copa do Brasil 2017

- Participação no Campeonato Mundial 2017 no Egito.

- Viviane Melo Soares

- Atleta Titular da Seleção Sul-mato-grossense 2017

- Tricampeã do Campeonato Brasileiro 2017

- Campeã do Centro-Oeste Open 2017

- Tricampeã da Copa do Brasil 2017.