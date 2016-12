A abertura do Campeonato Estadual que estava marcada para iniciar nos dias 28 e 29 de janeiro poderá ser adiada pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), pelo não termino das obras de adequação. O tempo hábil era até 30 de dezembro, e após as obras o estádio passará pela avaliação do Ministério público.

Segundo o site GazetaMS, o estádio ainda passará por uma vistoria do Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e a Polícia Militar para os laudos serem emitidos e entregues ao MP, dentro do prazo estimulado.

A decisão já foi comunicada pela entidade aos clubes envolvidos e a possibilidade da primeira rodada acontecer em outra data está sendo estudada. “O Cezário me comunicou sobre isso e a Federação deve soltar um documento remarcando essa rodada para um outro momento", disse o presidente do Novoperário, Américo Ferreira.

Segundo a federação, dois jogos já foram marcados para acontecer no Morenão, e de acordo com o Presidente do Novoperário, a rodada pode ser transferida para o Jacques da Luz, que é uma das possibilidades que está sendo estudada.

O assunto não foi pego de surpresa para os clubes da Capital, que já aguardavam a notícia que o estádio não seria liberado a tempo. Representantes do Comercial e Operário, serão comunicados caso o Ministério Público não libere a tempo da primeira rodada, e os jogos poderão voltar a acontecer no estádio Jacques da Luz, o que o Operário não aceita no momento e pode causar uma nova rusga com a federação.