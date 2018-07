Autódromo de Campo Grande voltará a receber eventos esportivos

O lançamento da sétima etapa da prova de Stock Car em Campo Grande ocorreu nesta quarta-feira (18), no gabinete do prefeito Marquinhos Trad (PSD). O evento contou com a presença do diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra, e do organizador da competição, Rodrigo Mathias, e outros.

Terra relatou, após três anos, o autódromo de capital voltará a receber eventos esportivos. “Campo Grande volta a estar no cenário de grandes eventos esportivos. Receberemos este mês os dois maiores eventos de automobilismo brasileiro. Dia 29 de julho teremos a Copa Truck e duas semanas depois, estamos confirmando a prova da Stock Car na cidade”, disse.

Rodrigo Mathias falou sobre os eventos voltarem a serem realizados na cidade. “Estamos consolidando esse momento na capital. É uma satisfação voltar para Campo Grande, porque está em linha completa com a nossa estratégia de negócio, de estar presente nas capitais. E queremos iniciar uma nova fase da Stock Car em Campo Grande e que se perpetue. Serão realizadas a Stock Car, Stock Ligth e o Campeonato Brasileiro de Marcas. Pela competitividade e pelo alto nível, a prova terá um show a parte, com cinco ex-pilotos da Fórmula 1”, contou.

A diretora-presidente do Campo Grande Destination, Melissa Tamassiro, que também esteve no encontro comentou sobre o assunto. “O retorno do evento à Campo Grande é fundamental, não só pela questão do esporte, mas para nós enquanto mercado entendermos o ativo econômico que pode trazer, impactando na meta do turismo, principalmente com a dedicação da gestão em trazer além da Stock outras provas como os Jogos Radicais Urbanos que tem posicionado Campo Grande no cenário nacional de grandes eventos”, destacou.