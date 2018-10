Três clubes brasileiros entraram em campo na noite de quarta-feira (3) em busca da classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana.

O Atlético-PR venceu, na Arena da Baixada, em Curitiba, por 2 a 1 o Caracas, da Venezuela e foi o primeiro time brasileiro a se classificar. O atacante Marcelo Cirino abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo. O gol de empate foi logo no ínicio na segunda etapa, aos sete minutos, marcado pelo volante Garcés. Renan Lodi marcou o gol da vitória, garantindo a vaga para a equipe paranaense. No jogo de ida, o Atlético-PR venceu por 2 a 0. Somando os dois resultados, o agregado ficou 4 a 1.

No confronto brasileiro, Botafogo e Bahia se enfrentaram, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O atacante Rodrigo Pimpão abriu o placar para o Botafogo aos 25 minutos do primeiro tempo. O empate do clube baiano foi aos 32 minutos, ainda da primeira etapa, com o atacante Edigar Junio. Logo em seguida, aos 39 minutos, o glorioso ficou na frente do placar novamente com o meia Luiz Fernando.

No tempo normal, a partida ficou em 2 a 1 para o Botafogo. Como na partida de ida, em Salvador, o Bahia venceu pelo mesmo resultado, o jogo foi decidido nas penalidades máximas. Por 5 a 4, o tricolor baiano garantiu a vaga.

Bahia e Atlético-PR será um dos confrontos das quartas de final e irão protagonizar mais um confronto brasileiro na Copa Sul-Americana.

Foto: Divulgação/Conmebol