Barcelona supera o seu arquirrival Real Madrid e vence partida por 3 a 0. O confronto entre os times aconteceu neste sábado (23) no Santiago Bernabéu, com isso o Barça disparou na liderança do Campeonato Espanhol.

Conforme o UOL, o primeiro tempo começou equilibrado onde os goleiros das equipes se destacaram. Já na segunda etapa, os catalães abriram o marcador com Luis Suárez. Logo depois ampliou com Messi em uma cobrança de pênalti, que foi marcado depois que Carvajal colocou a mão na bola e evitou o que seria o segundo gol do Barcelona.

No lance o lateral direito foi expulso, com um a menos no campo o time de Zinedine Zindane não conseguiu segurar a evolução do adversário. E Aleix Vidal marcou mais um e fechou o placar em 3 a 0.

O Barcelona agora está na frente com 45 pontos, nove a mais que o Atlético de Madrid.