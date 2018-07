Bélgica domina Inglaterra e conquista inédito 3º lugar

Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku e companhia honraram o apelido de "ótima geração" e conquistaram neste sábado a melhor posição da Bélgica na história das Copas do Mundo ao vencer a Inglaterra por 2 a 0 na disputa pelo terceiro lugar, no estádio Krestovsky, em São Petersburgo.

De volta às semifinais após 32 anos, os "Diabos Vermelhos" novamente não conseguiram chegar à decisão, mas desta vez encerrou a campanha com um triunfo, ao contrário do que ocorreu em 1986, quando perdeu para a França – justamente a algoz da última terça – e teve de se contentar com a quarta posição.

A equipe dirigida por Roberto Martínez saiu em vantagem logo no começo do jogo, com um gol de Meunier. Na etapa final, em rápido contra-ataque, Hazard marcou o segundo e "matou" o triunfo.

Apesar do revés, a Inglaterra pode comemorar a segunda melhor classificação de sua história, já que repetiu o quarto lugar de 1990. Um grupo de jogadores que era visto como "equipe para o futuro" só foi pior que o campeão em casa em 1966.