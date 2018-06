Belmar Fidalgo terá encontro de ídolos do futebol das décadas de 60, 70 e 80

A Fundação Municipal de Esportes (Funesp), reúne neste domingo (10), a partir das 8 horas, na Praça Belmar Fidalgo, os ídolos do futebol das décadas de 1960, 1970 e 1980. O objetivo é resgatar histórias e curiosidades da época para serem contadas no Memorial Esportivo que será implantando no local.

Cerca de 30 pessoas devem participar da Roda de Conversa, entre eles ex-jogadores, técnicos, radialistas, fotógrafos e locutores. Na ocasião, a Funesp aproveitará para receber doações da população que tem itens daquela época como camisetas, bolas, medalhas e troféus, além de fotos e jornais.

“O objetivo do acervo é institucionalizar a memória do esporte na Capital. Neste primeiro momento, optamos em resgatar a origem do futebol no Estado, já que o Belmar Fidalgo foi o primeiro estádio da região quando ainda era Mato Grosso unificado e contamos com o apoio da população para doações”, destacou o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra.

Memorial Belmar Fidalgo

O Memorial será implantado onde, atualmente, é a sede administrativa da Praça Belmar Fidalgo, que passará por obras por meio de convênio firmado em dezembro do ano passado com as empresas Plaenge e Sicredi.

No local serão disponibilizados fotos, livros, camisetas, entre outros itens, e todas as peças serão disponibilizadas utilizando recursos físicos, tecnológicos e audiovisuais contando a história do estádio até a transformação em Praça de 1933 até 1987.

A comissão montada para avaliar os itens e contar a história da praça é composta por membros da Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo), do IHGMS (Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul), Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul) e outros.