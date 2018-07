Nesta segunda-feira (2), a seleção brasileira entra em campo para decidir uma vaga para as quartas de final da Copa do Mundo, contra o México. Um estudo feito pelo Bio-ritmo aponta os jogadores que podem ser destaques no jogo de hoje.

O técnico Tite confirmou que Marcelo não será titular, sendo substituído por Filipe Luís. Conforme análise da Bio-ritmo, Filipe Luís estará em dia triplo positivo para o jogo contra o México. Isso melhora a média geral do Brasil que estaria em apenas 2% com Marcelo, com 0% do físico, -3% do emocional e 5% do intelectual para 10%, -4% e 14% respectivamente, elevando o percentual da equipe para 20% e com certeza aumentam as chances de vitória. Ou seja: mais uma vez já estamos acertando até antes da partida.

Já o camisa 10 da seleção, Neymar, continua em sua melhor fase nesta Copa do Mundo mas ainda abaixo de seu real potencial. Paulinho ainda estará bem, mas o grande destaque deve ser Gabriel Jesus em sua melhor data desde a estreia. Fred, se sair da reserva, tem tudo para ser outro destaque nessa partida. Alisson em dia crítico do ritmo mental é o maior risco do Brasil levar gols.

Ainda, segundo o estudo, Philippe Coutinho, depois de marcar contra a Suíça e Costa Rica, segue declinando, mas ainda pode ajudar bastante. Mesmo assim, no geral, a equipe brasileira deve entrar "com a pior média de todas", de acordo com o estudo da Bio-ritmo, desde o começo da Copa da Rússia e o sufoco vai continuar.