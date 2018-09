Mas, o que marcou a partida foi o erro absurdo da arbitragem com o auxílio do VAR

Boca Juniors e Cruzeiro se enfrentaram na noite de quarta-feira (19), no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina. E como era de se esperar, a torcida argentina transformou o estádio em um verdadeiro caldeirão. Mas, o que ficou em destaque na partida não foram os dois gols do time argentino sobre o clube brasileiro, e sim o erro grotesco da arbitragem com o auxilio do Árbitro de Vídeo (VAR).

Isso por que, aos 24 minutos do segundo tempo, o zagueiro do Cruzeiro, Dedé, atingiu de cabeça o goleiro do Boca, Andrada em uma bola lançada na áera, onde o jogador brasileiro errou a cabeceada na bola e atingiu o goleiro argentino.

Durante o atendimento médico ao Andrada, o árbitro da partida, o paraguaio Éber Aquino, foi rever o lance no VAR, que era comandado pelo também paraguaio, Mário Diaz de Vivar. Depois de rever o lance, Aquino entendeu que o choque entre Dedé e Andrada não foi um acidente de trabalho e sim um ato de agressão. Dedé foi expulso para a surpresa de todos, inclusive para os jogadores argentinos.

A determinação de Éber Aquino foi criticada pelos jogadores e comissão técnica do Cruzeiro, jornalistas e analistas de arbitragem de vários veículos de comunicação, inclusive argentinos e milhares de pessoas que assistiram ao jogo.

No jogo, o Boca venceu por 2 a 0. Quem abriu o placar foi o atacante Zárate, aos 35 minutos do primeiro tempo. Pérez recebeu na entrada da área e lançou a bola para o atacante tocar na saída de Fábio e marcar o primeiro gol da partida.

O segundo gol foi marcado no segundo tempo, aos 36 minutos. Jara chegou à linha de fundo, cruzou e Edilson afastou mal e bola, que sobrou para Pérez chutar de primeira no gol cruzeirense.

O jogo de volta será dia 4 de outubro, às 20h45 (horário de MS), no estádio Mineirão, em Belo Horizonte.