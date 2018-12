A Corte Arbitral do Esporte (CAS) recusou medidas emergenciais que foram pedidas pelo Boca Juniors para que eles fossem considerados campeões da Taça Libertadores, sem se quer pisarem no gramado no próximo domingo (9) para a disputa contra o River Plate, em Madri.

Os "xeneizes" como são conhecidos tiveram recursos negados pela Câmara de Apelação da Conmebol e agora foi a vez do CAS. O time havia solicitado o cancelamento da partida na última sexta-feira (7) em caráter emergencial, mas não teve sucesso, e com essa decisão, terá que jogar a partida deste domingo, que começara às 16h30 (MS), e será realizada no estádio Santiago Bernabéu.