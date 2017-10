Botafogo derrota o Corinthians e entra no G-6

Essa segunda-feira (23) reservou mais um grande duelo. Nesta noite, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo-RJ recebeu o Corinthians-SP no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), e levou a melhor, com vitória por 2 a 1.

Com este resultado, o Glorioso incendeia a competição e chega a 47 pontos, entrando no G-6 e assumindo a sexta colocação. O Timão segue na liderança, com 59, mas agora tem uma distância de apenas seis pontos para Palmeiras-SP e Santos-SP, segundo e terceiro colocados respectivamente.

A partida foi movimentada do início ao fim. Ninguém balançou a rede no primeiro tempo, mas os goleiros Gatito Fernández e Cássio trabalharam bastante. Na etapa final, o Botafogo resolveu sair mais para o jogo e este fato causou ainda mais emoção no duelo, já que o Corinthians assustava nos contra-ataques.

O Glorioso saiu na frente aos oito minutos, através da bola parada. João Paulo cobrou escanteio fechado, Rodrigo Pimpão tocou de leve na bola e Brenner apareceu sozinho para balançar a rede. A resposta paulista demorou exatos seis minutos. O atacante Jô recebeu na entrada da área, preparou o chute e deixou tudo igual. Na reta final da partida, o Bota passou a investir mais em bolas alçadas na área. Na segunda tentativa, João Paulo achou Igor Rabello na área e o zagueiro subiu bem para garantir a vitória dos cariocas.

O Botafogo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo (29), diante do Atlético-MG, no Independência. O Corinthians atua novamente pela competição no mesmo dia, diante da Ponte Preta-SP, no Moisés Lucarelli.