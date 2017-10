A Seleção Brasileira Sub-17 foi superada pela Inglaterra na manhã desta quarta-feira (25), pela semifinal da Copa do Mundo da categoria, e perdeu a chance de disputar a final da competição. A garotada da Canarinho perdeu pelo placar de 3 a 1 e agora vai disputar o terceiro lugar do campeonato.

O duelo será com quem for derrotado da partida entre Mali e Espanha, marcada para às 12h30 (de Brasília) desta quarta. O Brasil se despede da Copa do Mundo Sub-17 no próximo sábado (28), às 9h30 (de Brasília), no mesmo palco da partida desta manhã.

O jogo

Logo aos cinco minutos de bola rolando, a Inglaterra já mostrou o forte potencial que tinha, com Foden quase marcando de fora da área. O Brasil respondeu no lance seguinte, com chute de Marcos Antônio que parou no goleiro Anderson. Na marca dos nove, os ingleses abriram o placar. Brewster recebeu cruzamento na área e bateu em cima de Gabriel Brazão. A bola voltou para o próprio atacante, que só tocou para o fundo da rede. A Canarinho não se abateu com o golpe e lutou pelo empate, conquistado aos 20 minutos. Paulinho tabelou com Wesley e finalizou de fora da área. Anderson espalmou e Wesley conseguiu levar a melhor em dividida com um marcador para deixar tudo igual.

Na reta final do primeiro tempo, o duelo ficou aberto e a Inglaterra conseguiu chegar ao segundo gol. Aos 38, após chegada de Foden pela direita, Sessegnon recebeu na área e cruzou rasteiro. Brewster ficou com a bola e fez mais um. Na marca dos 44 minutos, Weverson cruzou e Lincoln quase empatou de cabeça. Na etapa final, a partida foi reiniciada com o "lá e cá", com os dois times criando boas chances e os goleiros trabalhando bem. Já aos 31, Foden arrancou pelo meio e serviu para Smith Rowe. Ele foi ao fundo e mandou na área. Brewster apareceu para fazer o seu terceiro gol na partida e decretar a classificação inglesa.

Brasil: Gabriel Brazão; Wesley, Vitão, Lucas Halter e Weverson; Victor Bobsin (Hélio Junio), Marcos Antônio e Alanzinho (Rodrigo Nestor); Brenner (Yuri), Paulinho e Lincoln.