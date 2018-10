No processo de formação da Seleção Brasileira nesse período pós-Copa do Mundo, no planejamento traçado pela comissão técnica, a equipe segue em busca de oportunizar atletas em condições de vestir a Amarelinha, mas com uma base de time montada.

O Brasil entra em campo nesta sexta-feira (12) para o duelo diante da Arábia Saudita, às 14h (MS), no Estádio King Saud University.

No terceiro jogo deste etapa chamada de "curto prazo" pela comissão técnica, a Seleção Brasileira enfrentará a equipe rival, que disputou a Copa do Mundo Rússia 2018 e também está ansiosa por este embate. Tite ressaltou os pontos positivos deste confronto.

"Traz níveis de exigência, Arábia Saudita é equipe móvel, de qualidade de passe, não é uma equipe estática, pragmática, isso gera grau de dificuldade maior".