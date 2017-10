Brasil enfrentará a Rússia em Moscou

A Seleção Brasileira jogará contra a Rússia no dia 23 de março de 2018 na cidade de Moscou. O amistoso foi oficializado nesta terça-feira (17) por ambas as federações. O local da partida, porém, ainda não foi confirmado pelos russos.

A partida faz parte de um objetivo da comissão técnica em atuar no país sede da Copa, conforme explicou o coordenador de seleções, Edu Gaspar.

“Achamos importante sentir o clima da Rússia, do torcedor, do estádio, e dos jogadores neste ambiente antes de a comissão técnica definir a lista final. Estar no país da Copa nos proporcionará um nível interessante de observação dos atletas, de como será nosso trabalho no país sede”.

Com a oficialização do amistoso contra a Rússia, Edu Gaspar finaliza uma importante etapa na preparação para a Copa, o enfrentamento com adversários de alto nível.

“Era nosso objetivo quatro jogos de alto nível. Enfrentaremos o Japão, Inglaterra, Alemanha e a Rússia. Essa será uma ótima base de trabalho para a comissão na construção e consolidação da equipe”.